موعد مباراة النصر والوحدة القادمة في مباريات دوري أبطال أسيا 2019

إليكم موعد وتوقيت مشاهدة مباراة النصر والوحدة يوم الإثنين الموافق ل 5 أغسطس 2019 الجاري، ضمن جدول مباريات دور ال 16 من دوري أبطال أسيا 2019، كما سنقدم لكم القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي، في مباراة الذهاب من البطولة الأسيوية، حيث موعد مباراة النصر والوحدة يوم الإثنين، يستقبل من خلالها العالمي نادي النصر السعودي ضيفه الوحدة على أرضية ملعب ستاذ الملك فهد الدولي في دربي عربي بنكهة أسيوية.

توقيت مباراة النصر والوحدة اليوم

بداية متابعة مباراة النصر والوحدة اليوم الإثنين 5-8-2019 في مباريات دور ال16 من دوري أبطال أسيا 2019، سيكون ابتداء من الساعة السادسة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت غرينتش، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت كل من مصر والسودان، وفي الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أما موعد بداية مباراة الوحدة الإماراتي والنصر السعودي بتوقيت الإمارات سيكون في تمام الساعة العاشرة ليلا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة

القنوات الناقلة لمباراة الدربي العربي “مشاهدة مباراة النصر والوحدة مباشرة”، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، التي تعتبر القناة الناقلة لمباريات دوري أبطال أسيا 2019، وأعلنت القناة أنها ستعرض متابعة مباراة النصر والوحدة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها على أحداث المباراة المعلق حسن العيدوس.

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قبل موعد مباراة النصر والوحدة في مباراة الذهاب من دور ال16 من دوري أبطال أسيا 2019، كان نادي النصر السعودي تمكن من تجاوز مباريات دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الأولى، وذلك برصيد عشرة نقاط، حققها العالمي بعد الفوز في ثلاثة مباريات، والتعادل في لقاء، وانهزم في مباراتين.

وفي المقابل قبل موعد مباراة النصر في دور ال 16، كان ممثل الكرة الإماراتية نادي الوحدة تمكن من تجاوز دور المجموعات في المركز الأول من المجموعة الثانية برصيد ثلاثة عشرة نقطة، حققها الفريق بعد تحقيق العلامة الكاملة في أربعة مباريات والتعادل في مباراة، وانهزم أيضا في مواجهة واحدة.

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