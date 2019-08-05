رئيس المحور يؤكد إرسال خطاب فسخ التعاقد مع "الزمالك اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد حسن راتب رئيس قناة المحور، أنه أرسل بالفعل خطاب فسخ التعاقد بين قناته ونادي الزمالك، إلى رئيس القلعة البيضاء منذ عدة ساعات.
وأشار رئيس قناة المحور في تصريحات عبر قناته، إلى أن برنامج "الزمالك اليوم" تسبب في عدد من المشاكل له، مما أدى إلى تغريم قناته لأول مرة منذ ظهورها فضائيًا.
وقال راتب: "أرسلت بالفعل خطاب فسخ التعاقد بيننا وبين نادي الزمالك إلى رئيس النادي، ثم توجهت إليه بدعوة لتناول وجبة الغذاء ليلًا ولم يرد عليها".
وأكمل: "برنامج الزمالك اليوم تسبب في مشاكل كثيرة بالنسبة لي، ولأول مرة في تاريخ قناة المحور أن يتم تغريمها بسبب الألفاظ غير اللائقة".
واختتم: "مستاء من استخدام الألفاظ غير اللائقة في برنامج الزمالك اليوم ضد محمود الخطيب، وأعتذر للجماهير عنها وعن ما تسببه لهم من حرج".
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