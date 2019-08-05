محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد حسن راتب رئيس قناة المحور، أنه يرفض أن تكون قناته منبرًا لما وصفه بـ"الألفاظ البذيئة وغير اللائقة"، قبل أن يعلن عن مبادرة صلح بين رئيسي ناديي الأهلي والزمالك.
وأشار راتب في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه سيقوم بإتصالات بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكذلك نظيره في الزمالك من أجل تفعيل المبادرة.
وقال رئيس المحور: "لا أريد أن تكون قناتي منبرًا للألفاظ البذيئة وغير اللائقة، منزلي مفتوح لرئيس الزمالك ومحمود الخطيب من أجل عقد جلسة صلح وفتح صفحة جديدة".
وأكمل: "نحن مقبلون على موسم جديد، وما زال متبقي مباريات في الكأس، ومصر بحاجة للتهدئة وأن تكون الأمور أفضل مما هي عليه الآن".
وأضاف: "أثق في أن رئيسا الأهلي والزمالك لن يرفضا مبادرتي، أعرف جيدًا قلبهما الطيب وخلقهما، وأتمنى أن أجد آذان صاغية منهما".
واختتم: "أعتذر لأي شخص تسببت قناة المحور في جرح مشاعره بأي لفظ خارج، لست مسؤولًا بشكل كامل عن الأمر ولكنني اتحمل جزء من المسؤولية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المحور عن برنامج الزمالك: أرفض أن تكون قناتي منبرًا للألفاظ البذيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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