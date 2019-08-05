تنس طاولة.. عمر عصر ودينا مشرف يُتوجان ببطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تُوج اللاعب المصري عمر عصر ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة "فردي رجال" بعد الفوز على مواطنه أحمد صالح بنتيجة (4-3) في عدد الأشواط مساء اليوم الإثنين.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (10-12, 11-3, 11-6, 12-14, 11-3, 9-11, 11-3).
وكانت المصرية دينا مشرف حصدت لقب البطولة للسيدات بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة (4-0) في عدد الأشواط.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-9, 11-9, 11-1, 11-8).
وفازت دينا مشرف بلقب المسابقة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخها.
ومن المقرر أن يشارك كل من عمر عصر ودينا مشرف في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة.
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