أسامة نبيه مديرا فنيا لنادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق، توليه منصب المدير الفني لنادي أف سي مصر، خلال الموسم المقبل من الدوري المصري.

وأشار نبيه في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنه اتفق مع مسؤولي أف سي مصر على كافة بنود التعاقد، ليتولى المهمة رسميًا خلال الأيام المقبلة.

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وقال نبيه: "توصلت لاتفاق نهائي مع مسؤولي أف سي مصر لأصبح المدير الفني الجديد للفريق، ومدة العقد ستكون موسم واحد فقط".

وكان نادي أف سي مصر قد نجح في التأهل إلى الدوري المصري الممتاز في نسخته المقبلة، بعد تصدره لمجموعته في الدرجة الأولى بالموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن نبيه سبق وأن عمل في منصب المدرب بالجهاز الفني لمنتخب المصري الذي كان يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر.