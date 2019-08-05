آل الشيخ يكشف حقيقة تفاوض ألميريا مع لاعبين من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ما تردد عن رغبة فريقه في التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، إلى أنه لا يخطط للتعاقد مع لاعبين من الدوري المصري في الموسم الجديد.

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وكتب آل الشيخ في تدوينته: "لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري ولايوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي".

واختتم: "معرفش الاشاعات دي بتطلع من فين؟! اللي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت عن رغبة ألميريا في التعاقد مع وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي.