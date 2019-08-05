طارق يحيى يشيد بصفقة الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك، أن الوافد الجديد إمام عاشور المنضم حديثًا للفريق، يعد صفقة ممتازة وإضافة قوية.

وقال يحيى في تصريحات صحفية: "عاشور لاعب موهوب ويتمتع بإمكانات فنية عالية وصغير السن، وسيكون إضافة قوية للفريق في المركز الذي يلعب به".

وأضاف أن عاشور خاض اليوم الإثنين تدريبات قوية مع الفريق، وظهر بشكل واستعداد ممتاز وانسجم سريعًا مع زملائه.

Advertisements

وتمنى المدير الفني للزمالك في ختام تصريحاته التوفيق لعاشور، مشددًا على ثقته الكبيرة في إمكانياته التي ستفيد الفريق.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن إمام عاشور (21 عاما) انتقل للزمالك قادما من غزل المحلة لمدة خمسة مواسم بعد قطع إعارته لحرس الحدود، في صفقة قُدرت بـ12 مليون جنيه.