محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خضع الثلاثي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف لتدريبات منفردة في مران النادي الأهلي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها. ومنح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ثلاثي الفريق راحة إضافية بسبب عدم حصولهم على فترة راحة مناسبة مثل اللاعبين الأخرين. Advertisements سليمان والشناوي وأشرف خضعوا لتدريبات في النادي الصحي "الجيم" وقاموا بالجري حول الملعب، مع إجراء بعض التدريبات البدنية بقيادة أليخاندور مخطط الأحمال. وشهد المران الرئيسي مغادرة أحمد حمودي التدريبات مصاباً بعد تعرضه للإصابة خلال التقسيمة، حيث تلقى كدمة قوية في الوجه. وخضع كريم نيدفيد لجلسة علاج طبيعي ضمن برنامجه التأهيلي تمهيداً لعودته مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمودي يغادر مران الأهلي مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.