كشفت تقارير إخبارية اليوم الإثنين أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضاً من ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.
وذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن العرض تمثل في صفقة تبادلية بحصول “الشياطين الحمر” على الكولومبي خاميس رودريغيز إضافة لـ30 مليون يورو، مقابل بيع بوغبا لصفوف “الملكي”.
واعتبرت إدارة النادي الإنجليزي أن العرض الذي تقدم به الريال غير كاف، متمسكة بمبلغ لا يقل عن 170 مليون يورو للاستغناء عن الدولي الفرنسي صاحب الـ26 عاماً.
وأشارت إلى أن مدرب يونايتد، أولي جونار سولشار، يصر على بقاء بوغبا في صفوف النادي في الموسم المقبل.
ولا تزال المفاوضات معقدة بين الطرفين، خاصة وأن سوق الانتقالات الصيفية سينتهي في إنجلترا الخميس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر يونايتد يرفض إبرام صفقة تباديلة مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.