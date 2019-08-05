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يونايتد يرفض إبرام صفقة تباديلة مع ريال مدريد

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Alaa Ali 0 تبليغ

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كشفت تقارير إخبارية اليوم الإثنين أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضاً من الإسباني للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

وذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن العرض تمثل في صفقة تبادلية بحصول “الشياطين الحمر” على الكولومبي خاميس رودريغيز إضافة لـ30 مليون يورو، مقابل بيع بوغبا لصفوف “الملكي”.

واعتبرت إدارة النادي الإنجليزي أن العرض الذي تقدم به الريال غير كاف، متمسكة بمبلغ لا يقل عن 170 مليون يورو للاستغناء عن الدولي الفرنسي صاحب الـ26 عاماً.

وأشارت إلى أن مدرب يونايتد، أولي جونار سولشار، يصر على بقاء بوغبا في صفوف النادي في الموسم المقبل.

ولا تزال المفاوضات معقدة بين الطرفين، خاصة وأن سوق الانتقالات الصيفية سينتهي في إنجلترا الخميس المقبل.

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