فلامنغو البرازيلي يغازل بالوتيلي

كشفت تقارير إخبارية اليوم الإثنين أن مستقبل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي قد يكون في البرازيل، بعدما أبدى نادي فلامنغو الرغبة في التعاقد معه.

وذكرت صحيفة سكاي سبورتس أن فلامنغو أجرى اتصالات مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً للتفاوض بخصوص ضمه، خاصة بعد انتهاء عقده مع مارسيليا الفرنسي.

ويرغب فلامنغو في مواصلة تدعيم صفوفه، بعد التعاقد مؤخراً مع الظهير السابق لأتلتيكو مدريد، فيليبي لويس.

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وأبرمت عدة أندية برازيلية صفقات مهمة بتعاقد بالميراس مع المهاجم لويز أدريانو وساو باولو مع المدافعين داني ألفيس، وخوانفران توريس من أتلتيكو مدريد السابق.

وكان بالوتيلي استهل مشواره في كرة القدم الاحترافية مع إنتر ميلان، ومنه إلى مانشستر سيتي، وبعدها عاد إلى ميلان، قبل اللعب مجدداً في كرة القدم الإنجليزية بصفوف ليفربول، الذي رحل عنه في 2016 إلى نيس، ومنه إلى مارسيليا في أوائل العام الجاري.

ويحتل فلامنغو الترتيب الثالث في جدول أندية الدوري البرازيلي لكرة القدم خلف سانتوس وبالميراس، كما يشارك في بطولة كأس ليبرتادوريس التي تأهل فيها للدور ربع النهائي.