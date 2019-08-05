هاري ماغواير.. المدافع الأغلى في التاريخ

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الإثنين تعاقده مع مدافع ليستر سيتي هاري ماغواير، في صفقة قدرت التقارير الصحافية قيمتها بـ80 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار)، ما يجعل منه أغلى مدافع في العالم.
وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني: “يعرب مانشستر يونايتد عن سعادته لتأكيد الحصول على توقيع هاري ماغوير من ليستر سيتي”، موضحاً أنه وقع “عقداً لمدة ستة أعوام مع خيار تمديده لسنة إضافية”.
أما ماغواير (26 عاماً) فقال: “عندما يطرق مانشستر يونايتد بابك، فهذه فرصة مدهشة”.
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