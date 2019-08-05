ذكرت تقارير صحافية، أن المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، واين روني، قد يكون في طريقه للعودة إلى إنجلترا.
وفقاً لصحيفة تيليغراف البريطانية، فإن روني 33 عاماً، لاعب دي سي يونايتد الأمريكي قد يرحل إلى ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن روني قد يصبح لاعباً ومدرباً في ديربي كاونتي.
وتعاقد ديربي كاونتي مؤخراً مع الهولندي فيليب كوكو في منصب المدير الفني للفريق، خلف لفرانك لامبارد، الذي رحل لتدريب فريقه السابق تشيلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر روني قد يصبح لاعباً ومدرباً في ديربي كاونتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.