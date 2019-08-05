وفاة دراج بلجيكي شاب في طواف بولندا

لقي الدراج البلجيكي الشاب، بيورغ لامبرخت (22 عاماً)، مصرعه اليوم الإثنين، بعد حادث خلال مشاركته في طواف بولندا الدولي للدراجات الهوائية، بحسب ما أعلن فريقه لوتو سودال.

أورد الفريق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “المأساة الأكبر التي يمكن أن تحدث لعائلة بيورغ وأصدقائه وزملائه، وقعت… أرقد بسلام يا بيورغ”.

وأتت هذه التغريدة التي أرفقت بصورة بالأبيض والأسود للدراج الراحل، بعد نحو ساعتين من إعلان الفريق أن لامبرخت تعرض لحادث سقوط وتم نقله إلى المستشفى.

وأفاد موقع أونيت الإخباري البولندي، أن الدراج اصطدم بحاجز أسمنتي بعد نحو 30 كلم من انطلاق المرحلة، ومع بدء تساقط الأمطار.

وأشار الموقع الى أن الدراج الراحل تلقى الاسعافات الأولية بداية في المكان، قبل أن ينقل في حالة حرجة إلى المستشفى في مدينة ريبنيك بجنوب البلاد، حيث أسلم الروح في غرفة العمليات.