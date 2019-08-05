الغندور يدير لقاء النجم الساحلي وكوناكري الغينى

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم حكام مصرى بقيادة أحمد الغندور، لمباراة النجم الساحلى أمام هافيا كوناكرى الغينى، فى إياب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. أحمد الغندور، لمباراة النجم الساحلى أمام هافيا كوناكرى الغينى، فى إياب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وسوف تقام المباراة بستاد مدينة سوسة التونسية يوم 23 أغسطس الجاري.

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