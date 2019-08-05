رسميًا.. كريستال بالاس يتعاقد مع جاري كاهيل لمدة موسمين

أعلن نادي كريستال بالاس، عبر موقعه على الإنترنت، تعاقده رسميًا مع مدافع تشيلسي الإنجليزي، ومنتخب إنجلترا السابق، جاري كاهيل، لمدة موسمين.

وارتبط اسم كاهيل في الأيام الماضية بالإنتقال إلى نادي بيرنلي، قبل أن يدخل كريستال بالاس في مفاوضات معه لضمه لصفوفه.

ويعد صاحب الـ 33 عاما من اللاعبين أصحاب الخبرة، وخلال سبعة مواسم ونصف قضاها مع تشيلسي تمكن تحقيق عدة بطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الأوروبي مرتين بالإضافة إلى فوزه بلقب الدوري مرتين ومثلهما لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ستيف باريش رئيس نادي كريستال بالاس في تصريحات للموقع الرسمي "جاري لاعب محترف ورائع لفريقنا، كما أن إضافة قائد سابق لفريق إنجلترا إلى صفوفنا سيعزز الجميع بالتأكيد في النادي، وإضافة عمق أكبر لفريقنا الموهوب",

وتابع " سيوفر أيضًا قيادة رائعة ضمن تشكيل الفريق، أثناء استعدادنا لموسم تنافسي آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز".