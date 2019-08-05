طارق يحيي: الزمالك جاهز لمواجهة بطل الصومال

أكد طارق يحيي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن جاهزية الفريق لمواجهة بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، مشيراًإلى أن اللاعبين خاضوا حتى الآن 8 وحدات تدريبية، ووصلوا لمرحلة جيدة من الناحية الفنية والبدنية والجميع في قمة التركيز والاستعداد للمباراة المقبلة.
كما أشار طارق يحيى إلى أن الفريق سيخوض لقاء ودياً غدًا للوقوف علي استعداد اللاعبين بعد الفترة السابقة من التدريبات.. موضحًا أن هذا اللقاء سيقوم خلاله بتجربة جميع اللاعبين.
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