اللجنة الأولمبية تنعي شهداء مصر في حادث معهد الأورام

تنعى اللجنة الأولمبية المصرية ببالغ الحزن والأسى، شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف معهد الأورام . وتتقدم اللجنة الأولمبية المصرية بأسم كل الرياضيين المصريين بصادق العزاء وخالص المواساة والمؤازرة لأسر الضحايا والمصابين وتدين اللجنة الأولمبية بأشد عبارات التنديد والاستنكار هذا العمل الارهابي الخسيس الذي يزيد الشعب المصري تماسكا في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي يستهدف أمن وأمان البلاد. تحيا مصر .. تحيا مصر . الأولمبية المصرية بأسم كل الرياضيين المصريين بصادق العزاء وخالص المواساة والمؤازرة لأسر الضحايا والمصابين وتدين اللجنة الأولمبية بأشد عبارات التنديد والاستنكار هذا العمل الارهابي الخسيس الذي يزيد الشعب المصري تماسكا في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي يستهدف أمن وأمان البلاد. تحيا مصر .. تحيا مصر .

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