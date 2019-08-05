الإسماعيلي يفاوض مدافع الداخلية

دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات قوية لضم اللاعب إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية . الانتقالات الصيفية الحالية . جاء ذلك بعد رحيل محمود متولي مدافع الفريق للأهلى، ويتميز أبو اليزيد بأنه لاعب "جوكر" يجيد اللعب فى اكثر من مركز خاصة مركزى المساك والظهير الأيسر. مدافع الفريق للأهلى، ويتميز أبو اليزيد بأنه لاعب "جوكر" يجيد اللعب فى اكثر من مركز خاصة مركزى المساك والظهير الأيسر.

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