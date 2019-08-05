شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

أحرز هدف النصر المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، وسجل هدف الوحدة اللاعب ليوناردو دا سيلفا، ليتأجل الحسم حتى مباراة العودة يوم الثاني عشر من أغسطس الجاري، في الإمارات.

سيطر النصر مبكراً علي مجريات اللعب، بعد انطلاق صافرة البداية، محاولاً هز شباك الفريق الوحداوي بهدف مبكر يسهل له الامور

فيما تبقي من عمر اللقاء، وهو ماتحقق في الدقيقة 17 بعد ان افتتح الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله التهديف برأسية رائعة علي يسار حارس الوحدة.

واصل النصر سيطرته علي مجريات اللعب دون تشكيل خطورة كبير من الجانبين حتي جاءت الدقيقة الاخيرة التي شهدت فرصة خطيرة لتعديل النتيجة الا ان دفاع النصر ابعد الكرة وهي في طريقها للشباك، لترتد بهجمة مرتدة انفرد علي اثرها حمدالله الذي راوغ

Advertisements

مدافع الوحدة ببراعة لينفرد تماماً بحارس المرمي الذي تصدي لتسديدة المهاجم المغربي .

وبالشوط الثاني تحسن أداء فريق الوحدة بشكل واضح، وبدأ في مبادلة النصر الهجمات بحثًا عن هدف التعادل، إلى أن تحقق ذلك في الدقيقة 53 بعد خروج خاطيء من براد جونز حارس النصر، ليتمكن ليوناردو دا سيلفا من السيطرة على الكرة وتسديدها في المرمى الخالي، معلنًا عن هدف التعادل.

وبعد الهدف هدأت المباراة بشكل واضح بإستثناء بعض المحاولات القليلة من كلا الفريقين، وكاد الوحدة أن يقلب الطاولة بهدف قاتل في الوقت بدل من الضئع بهجمة في منطقة الجزاء، وتم تسديدها كرة أرضية تكفلت العارضة بإبعادها لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

شاهد الفيديو: