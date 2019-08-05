طلائع الجيش يكتسح الأنصار السعودي بثلاثية ودياً

تغلب فريق طلائع الجيش على نظيره الأنصار السعودى بثلاثية نظيفة فى اللقاء الودي الذى اقيم عصر اليوم الاثنين بستاد جهاز بستاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا للموسم الجديد. سجل الثلاثية مؤمن إبراهيم من ركلة جزاء وناصر منسى من ركلة جزاء أيضًا ومحمد أبو المجد بوشا. جزاء وناصر منسى من ركلة جزاء أيضًا ومحمد أبو المجد بوشا. وتعاقد نادي طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد.

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