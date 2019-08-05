طارق يحيي: إمام عاشور صفقة ممتازة للزمالك

أكد طارق يحيي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن انضمام اللاعب إمام عاشور للفريق يعد صفقة ممتازة وإضافة قوية .. مشيرا إلى أنه لاعب موهوب ويتمتع بإمكانات فنية عالية وصغير السن وسيكون إضافة للفريق في المركز الذي يلعب به. إلى أنه لاعب موهوب ويتمتع بإمكانات فنية عالية وصغير السن وسيكون إضافة للفريق في المركز الذي يلعب به. وأضاف يحيى أن عاشور خاض اليوم تدريبات قوية مع الفريق وظهر بشكل واستعداد ممتاز وتفاعل سريعا مع زملائه.. متمنيا له التوفيق ومشددا على ثقته الكبيرة في إمكاناته التي ستفيد الفريق.



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