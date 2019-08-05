غداً.. الزمالك يواجه المتحدة للإسكان ودياً

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى خوض لقاء ودي غدا الثلاثاء في الثامنة مساء أمام فريق الشركة المتحدة للإسكان. غدا الثلاثاء في الثامنة مساء أمام فريق الشركة المتحدة للإسكان. ويستعد الزمالك لمواجهة بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا المقررة إقامتها مساء الأحد المقبل.

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