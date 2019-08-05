منتخبنا الوطني يحصد أول نقطة بتعادله مع سوريا في بطولة غرب آسيا



حقق منتخبنا الوطني اليوم الإثنين تعادل أمام سوريا 1-1، ضمن مواجهات بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق.



سجل هدف منتخبنا الوطني محسن حسن قراوي ليحصد أول نقطة في البطولة، فيما سجل هدف سوريا فراس الخطيب.



المنتخب السوري دخل المباراة بتشكيلة جديدة، فاجأت الجميع حين استبعد فجر إبراهيم المدير الفني، 6 لاعبين، أبرزهم فراس الخطيب وأحمد الدوني وباسل مصطفى وتامر حاج محمد وخالد مبيض.



لكن على عكس التوقعات ظهر نسور قاسيون بحالة سيئة للغاية، خاصة في خط الهجوم بقيادة مارديك مرديكيان الذي أهدر أولى الفرص حين سدد كرة بعيدة، فيما جاورت قذيفة محمد المرمور مرمى سالم العوض حارس مرمى الم الذي اعتمد على التأمين الدفاعي والانتقال السريع للمواقع الهجومية.



وقبل صافرة نهاية الشوط الأول نجح محسن حسن قراوي من تسجيل هدف مباغت من هجمة مرتدة سريعة فشل الدفاع السوري في إبعادها في الوقت المناسب.



لكنه "قراوي" أهدر فرصة ذهبية حين واجه خالد إبراهيم، لكنه تسرع في تعامله مع الكرة، فيما أقلقت تحركات أحمد السروري الدفاعات السورية.



ودافع منتخبنا الوطني بثمانية لاعبين من أجل الخروج بنقطة التعادل التي نجح بخطفها من نسور قاسيون.