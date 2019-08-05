رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم: الإعلان عن مدة غياب ميسي وإنقلاب في البرسا بسبب تصريحات دي يونج وتحديد موعد ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم: الإعلان عن مدة غياب ميسي وإنقلاب في البرسا بسبب تصريحات دي يونج وتحديد موعد ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 5 أغسطس لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 5 - 8 - 2019:-

عاجل.. إصابة ليونيل ميسي في برشلونة وغيابه عن جولة أمريكا

يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن جولة أمريكا الاستعدادية للفريق وذلك قبل بداية الموسم المقبل.

وعاد ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة مصابًا في الجزء الخلفي من الساق اليمنى، وتعد إصابة من الدرجة الأولى، وسيبقى في برشلونة للعلاج ولن يُسافر الى الولايات المُتحدة.

ويسافر برشلونة في الساعات المقبلة، من أجل خوض بعض المباريات الودية للفريق قبل بداية الليجا الإسبانية في نهاية شهر أغسطس الجاري.

بعد إصابة ميسي.. برشلونة يتجه لحسم صفقة البديل

شهدت تدريبات نادي برشلونة الإسباني تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة في العضلة النعلية من الدرجة الأولى، ليتغيب عن السفر مع بعثة فريقه برشلونة إلى الولايات المتحدة.

وتشير التقارير المبدئية أن ميسي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهر ونصف إلى شهرين، إلا أن الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة ستحدد مدة الغياب.

وبعد إصابة ميسي المفاجئة يتجه مسؤولي برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتاميو إلى تقديم عرضًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كارثة في برشلونة بسبب نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن أتلتيكو مدريد الاسباني تقدم ببلاغ إلى المحكمة الفيدرالية الإسبانية أدين فيها تعاقد ​برشلونة​ مع نجمه الفرنسي السابق أنطوان ​جريزمان​ في فترة الانتقالات الحالية وطالب بالتعويض لإتباع البرسا طرق غير شرعية في التعاقد مع نجمه.

وأفاد موقع Le10 Sport الفرنسي بأن أتلتيكو مدريد أكد أن البرسا تفاوض مع جريزمان بصورة غير شرعية أثناء تعاقده مع أتليتكو مدريد وتوصل معه لاتفاقات لإتمام الصفقة بصورة رسمية مع هبوط قيمة الشرط الجزائي إلى 120 مليون يورو.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على 80 مليون يورو كتعويض عن الطريقة التي اتبعها البرسا للحصول على خدمات جريزمان ورفض حل تلك الأزمة.

وأكد الموقع الفرنسي أن المحكمة الفيدرالية أرسلت رسالة بريدية إلى برشلونة أخبرته فيها بخضوع مسؤوليه للتحقيقات للوقوف على حقيقة البلاغ المقدم من جانب الروخيبلانكوس.

رسميًا.. برشلونة يُعلن موقفه النهائي من ضم نيمار

أكد نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونر، بان التعاقد مجدداً مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية ان تتغير الأمور قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وجاء كلام كاردونر في حديث لشبكة تي في 3 الإسبانية بقوله: "اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة.. نحن طرف غير فاعل.. ندرك بانه ليس سعيداً في باريس وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس".

وتابع نائب رئيس نادي برشلونة: "لم نتحدث إليهم (مسؤولو باريس سان جرمان).. ثمة احترام كبير بين الناديين وإذا طرأ اي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر.. اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فإن الأمر مستبعد".

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحافية في الأسابيع الأخيرة بأن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو، ما يقلل من القيمة المالية للصفقة في ناد يعاني من الديون، لاسيما بعد ان أنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوفه وتحديداً مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، وصانع الألعاب الهولندي فرينكي دي يونغ مقابل 75 ملين يورو.

تقارير صحفية: برشلونة يحدد موعد ضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد انضمام نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وافادت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة سيغلق صفقة التعاقد مع نيمار مطلع الأسبوع المقبل بعدما فشل باريس سان جيرمان في محاولات الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

واكدت الصحيفة على أن باريس عرض نيمار على اليونايتد إلا أن اللاعب لم يقبل الذهاب للشياطين الحمر ليرفع باريس راية الاستسلام في فتح باب الرحيل أمامه لبرشلونة.

كوتينيو يعاند برشلونة ويرفض طلب الإدارة

رفض البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، فكرة الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة بالانتقالات الجارية.

وكان برشلونة يرغب في رحيل لاعب ولو على سبيل الإعارة، خاصة في ظل العروض التي تلقاها اللاعب من عدة أندية إنجليزية بالساعات الماضية.

وأبدت عدة أندية إنجليزية على رأسها أرسنال ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى ليفربول، رغبتها في التفاوض مع إدارة البلوجرانا للحصول على توقيع اللاعب معارا لمدة موسم مع وضع بند بأحقية الشراء.

وحدد برشلونة قيمة إعارة اللاعب ب27 مليون إسترليني، وحاول التفاوض حول ذلك لاستغلال رغبته في الإطاحة بكوتينيو في الانتقالات الحالية، لكن اللاعب رفض ذلك.

بشري سارة لجماهير برشلونة بشأن إصابة ميسي

كشف ادريا البيتس الصحفي بإذاعة "كادينا سير" الاسبانية عن مفاجأة سعيدة للجماهير الكتالونية بخصوص إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا، وموعد عودته للملاعب مجددًا.

وقال "البيتس" في تصريحات اليوم: " إصابة ميسي ليست خطيرة ويجب أن يصل في الوقت المناسب للمشاركة في أول مُباراة في الدوري الاسباني ضد أتليتك بلباو".

وأشارت تقارير صحفية أن ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة في أولي مباريات برشلونة بالدوري الاسباني أمام بلباو.

وتعرض ليونيل ميسي لإصابة قوية في الساق خلال تدريبات برشلونة، واستبعد من قائمة فريقه في الجولة التحضيرية للموسم الكروي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

نجم برشلونة "المنبوذ" على رادار إيفرتون

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي إيفرتون الإنجليزي، قد دخل في سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن إيفرتون دخل المنافسة لضم النجم الكرواتي، لتدعيم خط وسطه، حيث أكد ماركو سيلفا مدرب الفريق الأزرق على رغبته بسرعة ضم اللاعب.

وكانت عدة تقارير إسبانية، قد أكدت على أن راكيتيتش لا يريد الرحيل عن ملعب كامب نو، كما انه لا توجد نية لدى مديره الفني إرنستو فالفيردي للتخلي عنه، علمًا بأنه من أهم اللاعبين في تشكيل البارسا الأساسي بالموسمين الماضيين.

الفرج يأتي.. برشلونة يلامس الحلم ويقترب من ضم "الساحر"

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، اقتربت من ساعاتها الحاسمة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي باريس سان جيرمان عرض اللاعب البرازيلي "نيمار" علي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن "نيمار" يرفض تلك الفكرة وينتظر الإنتقال لصفوف ناديه السابق برشلونة الاسباني.

ويسعي نادي باريس سان جيرمان لإنهاء أزمة "نيمار" وتحديد واجهته الجديدة قبل بداية الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن نيمار يثق تمامًا في رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف والانتقال لصفوف برشلونة.

ويواجه برشلونة صعوبة في حسم صفقة نيمار في ظل تمسك النادي الباريسي بالحصول على 300 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي، ويرفض كافة العروض المقدمة من النادي الكتالوني لحسم الصفقة.

إنقلاب في برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن لاعبي برشلونة في حالة إستياء من زميلهم الهولندي فرانيكي دي يونج، بسبب تصريحاته عقب مباراة البرسا أمام آرسنال في نهائي كأس خوان جامبر.

وقال دي يونج عقب مباراة آرسنال والتي فاز بها برشلونة بنتيجة هدفين وهدف، وحصل من خلالها اللاعب الهولندي على جائزة أفضل لاعب في المباراة :" لم نلعب مباراة جيدة، وأعتقد أننا يجب أن نملك معدل ضغط أعلى بعد خسارة الكرة".

وعن جائزة أفضل لاعب في المباراة قال دي يونج: "جائزة أفضل لاعب في المباراة؟ لا أستحقها".

ويري بعض لاعبي برشلونة أن تصريحات دي يونج غير مسؤولة ومن شأنها التدخل في أمور تخص المدير الفني للفريق وهذا أمر غير مقبول في الفريق الكتالوني.

فيديو جديد يكشف كذب الإعلام المدريدي بشأن علاقة ميسي وجريزمان

يحاول البعض اشعال أزمة غير حقيقية بين الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، وزميله بالفريق أنطوان جريزمان والمنتقل حديثًا للفريق الكتالوني قادمًا من أتليتكو مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونشر برنامج "خوجونيس" الاسباني مقطع فيديو يظهر فيه جريزمان يحاول مصافحة زميله ليونيل ميسي وسط تجاهل من اللاعب الأرجنتيني خلال مباراة برشلونة وأرسنال، وفسر البعض هذا الموقف بوجود أزمة بين الثنائي وأن ميسي لا يرغب في تواجد النجم الفرنسي ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

ولكن انكشفت حقيقة الأمر اليوم بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر فيه ميسي وهو يرد تحية جريزمان بشكل طبيعي ولكن جاء الرد متأخرًا، حيث أن النجم الأرجنتيني لم يكن منتبهًا، لتحية زميله الفرنسي أثناء خروجه من المباراة.

ومن يدعون وجود أزمة بين ميسي وجريزمان، هم أنفسهم من نشروا أخبار حول توتر العلاقة بين اللاعب الفرنسي ولويس سواريز نجم البارسا، وهو أمر لا أساس له من الصحة خاصة وأن مباراة الأمس بين أرسنال وبرشلونة شهدت مصافحة حارة بين اللاعبين أثناء خروجهما من الملعب.

وفاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره آرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، على ملعب كامب نو في بطولة كأس جوان جامبر الودية.

حقيقة انتقال كوتينيو إلى أرسنال

أوضح أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال، عن حقيقة رغبة نادي الجانرز في التعاقد مع نجم برشلونة فيليب كوتينيو في الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تصريحات لموقع :فوتبول لندن قال أوناي إيمري: "كوتينيو لاعب رائع، لكننا لم نتحدث عنه في أي وقت "

وتابع مدرب آرسنال:"لا شك أننا نحاول بقدر المستطاع التعاقد مع لاعب جيد يمكنه تحسين الفريق"

وأشارت بعض التقارير إلى أن مسؤولي آرسنال عقدوا اجتماعًا مع إدارة برشلونة، الأسبوع الماضي، من أجل التحدث بشأن صفقة النجم البرازيلي

وعاش فيليب كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الميركاتو.