رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لضم هداف البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لضم هداف البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي ريال مدريد باب الاهتمام من جديد بضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز والذي تألق بقوة خلال الموسم الماضي من البريميرليج وهو بيبر أوباميانج مهاجم آرسنال.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ريال مدريد كانوا مهتمين بضم أوباميانج منذ ظهوره مع بروسيا دورتموند ولكن لم تكن هناك مفاوضات جادة بين الطرفين أو بمعنى آخر لم يكن له مكاناً في صفوف الفريق.

وشهد الموسم الماضي تطور كبير في مستوى أوباميانج مع آرسنال حيثُ صار هداف البريميرليج برصيد 22 هدفاً متقاسماً الصدارة مع محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أوباميانج سيجد مكاناً في هجوم ريال مدريد بعد إصابة ماركو أسينسيو كما أن الجابوني الدولي قد يلعب دون مشاكل في مركز الجناح اليمين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن التوقيع مع أوباميانج بات متوقع وسهل حدوثه هذا الصيف حال دخول ثنائي الميرينجي لوكاس فاسكيز وجاريث بيل ضمن الصفقة.

وأشارت إلى أن آرسنال دفع حوالي 70 مليون يورو لضم أوباميانج من دورتموند، والشيء المنطقي هو أن خروجه من ملعب الإمارات قد يكلف حوالي 100 مليون.