رياضة | النصر السعودي يتعادل مع الوحدة الإماراتي بذهاب دور الـ16 بأبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يتعادل مع الوحدة الإماراتي بذهاب دور الـ16 بأبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي النصر السعودي مع ضيفه الوحدة الإماراتي 1-1 يوم الاثنين على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم النصر عبر هدف المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 17، قبل أن يدرك الوحدة التعادل عن طريق البرازيلي ليوناردو دي سوزا (52).

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل 12 آب/أغسطس على آل نهيان في أبو ظبي.

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ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة السد والدحيل القطريين.

وكان الوحدة تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة للاتحاد السعودي و7 للوكوموتيف الأوزبكي و3 للريان القطري.

في المقابل حصل النصر على المركز الثاني في المجموعة الأولى الأولى برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف زوباهان الإيراني، مقابل 8 نقاط للزوراء العراقي و3 للوصل الإماراتي.