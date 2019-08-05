رياضة | تركي آل الشيخ: ألميريا لم يتفاوض مع أي لاعب مصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: ألميريا لم يتفاوض مع أي لاعب مصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، حقيقة المفاوضات مع بعض اللاعبين المصريين للإنضمام للنادي الأسباني خلال الفترة المقبلة.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يتفاوض الميريا مع اي لاعب في الدوري المصري ولايوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي ... معرفش الاشاعات دي بتطلع من فين الي معاه عرض رسمي يطلعه للاعلام".

وكان تركي آل الشيخ استحوذ علي ملكية نادي ألميريا الاسباني خلال الأيام الماضية، في صفقة قدرتها التقارير الصحفية بـ 27 مليون يورو، وكلف محمد جمال العاصي بتولي منصب المدير التنفيذي للنادي.