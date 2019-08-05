رياضة | عمار حمدي يكشف "للفجر الرياضي" عن أخر عروضه الاحترافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يكشف "للفجر الرياضي" عن أخر عروضه الاحترافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر العروض التي تلقاها مؤخرا للإحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد حمدي في تصريحات خاصة اليوم "للفجر الرياضي"، على تلقيع عرضا من نادي زيورخ السويسري، للعب ضمن صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وتابع حمدي، "تم إبلاغي عن طريق النادي ووكيلي، بوجود عرض رسمي من زيورخ، للرحيل إليه خلال الانتقالات الحالية، ولكن لم يتم حسم الأمر بشكل كامل حتى الآن".

واختتم، "كابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، طالبني بالصبر لنهاية الأسبوع المقبل، حتى يتم حسم أمري بشكل نهائي، وإبلاغه بالقرار سواء بالرحيل أو البقاء داخل الفريق".