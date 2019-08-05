رياضة | أزمة في برشلونة بسبب جولة أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في برشلونة بسبب جولة أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن لاعبي برشلونة معرضون للإرهاق قبل إنطلاقة الدوري الاسباني للموسم الجديد 2019\2020 وذلك بسبب سفرهم في جولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الصحيفة الإسبانية أن جولة البارسا إلى أمريكا وفقًا للمدرب فالفيردي فأنها مهمة للنادي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكنها معقدة للاعبين الذين لم يتدربوا بعد.
وأشارت إلى أن لاعبي برشلونة سافروا 40000 كم ما بين اليابان وأمريكا ويعودون يوم الأحد 11 أغسطس، مع أقل من أسبوع للاستعداد لافتتاحية الليغا في السان ماميس.
وكان فريق برشلونة قد فاز على آرسنال ليلة أمس الأحد في كأس جوان غامبر بنتيجة هدفين مقابل هدف وينتظر أن يلعب الفريق الكتالوني أمام نابولي يوم 8 من الشهر الجاري.