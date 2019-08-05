رياضة | أزمة في برشلونة بسبب جولة أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في برشلونة بسبب جولة أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن لاعبي برشلونة معرضون للإرهاق قبل إنطلاقة الدوري الاسباني للموسم الجديد 2019\2020 وذلك بسبب سفرهم في جولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن جولة البارسا إلى أمريكا وفقًا للمدرب فالفيردي فأنها مهمة للنادي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكنها معقدة للاعبين الذين لم يتدربوا بعد.