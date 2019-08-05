رياضة | طارق قنديل: الأهلي حرص على تطوير البنية التحتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق قنديل: الأهلي حرص على تطوير البنية التحتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أن إفتتاح غرفة الملابس الجديدة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وما ضمته من صالة جيم وإستشفاء و صالة عرض يأتي في إطار حرس المجلس برئاسة الكابتن الخطيب على تطوير البنية التحتية لقطاع كرة القدم .

وأضاف عضو مجلس الإدارة أن ملحقات مدرج التتش من غرفة الملابس الجديدة والعيادة جاء في إطار البرنامج الإنتخابي لمجلس الإدارة وتم تنفيذها على خطى الأندية العالمية بما يليق بالنادي الأهلي .

وكشف قنديل عن أن تطوير البنية التحتية لقطاع الكرة بالنادي مخطط من أيام مجلس الكابتن حسن حمدي والذي استهل البدء في تدشين المدرج الجديد كاملا من إنشاءات في عام 2007 قبل أن يتوقف المشروع لاحقا لأسباب خارجة عن إرادة الجميع وجاء المجلس الحالي ليستكمل المشروع بما يليق بالنادي الأهلي أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات.

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وشدد طارق قنديل على أن خطة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب تسير بخطى ثابته وفق البرنامج الإنتخابي كاشفا النقاب عن أبرز ما تم إنجازه من إنشاءات لخدمة أعضاء النادي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفروعه المختلفة مؤكدا على أنه تم الانتهاء من الأسوار والبوابات وصالة الكارتية الجديدة وصالة الجمباز بعد تجديدها بالإضافة إلى الانتهاء من مبنى الصالونات وجاري تغيير أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيرة .

وانتقل عضو المجلس للحديث عن فرع مدينة نصر وما تم انجازة في منطقة " الفوتد كورد" والتي تشمل 12 منفذ و3 حمامات سباحة في المنطقة الترفيهية بالإضافة إلى الأسوار والبوبات وملاعب الأكاديمية مضيفا أن العمل مستمر على قدم وساق في فرع الشيخ زايد وفرع التجمع الخامس .

وانتقل عضو مجلس الأهلي للحديث عن النشاط الرياضي مشددا على إهتمام مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالنشاط الرياضي مؤكدا حرص المجلس على التعاقد مع أجهزة فنية على أعلى مستوى و ضم أبرز اللاعبين لمختلف فرق النادي بالإضافة إعداد لائحة خاصة بالنشاط الرياضي في العام الماضي.

وأضاف طارق قنديل أن مجلس الإدار قام بتشكيل لجنتين لتطوير النشاط الرياضي تضم قامات ورموز في الألعاب الجماعية بالإضافة إلى تشكيل لجنة إكتشاف المواهب للمرة الأولى للتنقيب عن المواهب في مختلف مدن مصر ترسيخا لدور الأهلي في إمداد المنتخبات الوطنية بأبرز وأفضل العناصر في مختلف الالعاب الرياضية .