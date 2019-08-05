رياضة | مدرب الهلال السابق يقترب من قيادة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السابق يقترب من قيادة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعي نادي الزمالك، للتعاقد مع أحد المدربين السابقين لنادي الهلال، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وأوضحت التقارير أن إدارة نادي الزمالك قدمت عرضًا رسميًا إلى الألماني توماس دول، مدرب الهلال السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد انتهاء عقده في شهر يوليو الماضي، مع نادي هانوفر.

ويتولى طارق يحيى تدريب الزمالك مؤقتا، بعد انتهاء عقد المدرب السويسري كريستيان جروس.