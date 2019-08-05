رياضة | عمار حمدي لـ"الخليج 365 الرياضي": فضل حذرني من حربي وأعوانه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي لـ"الخليج 365 الرياضي": فضل حذرني من حربي وأعوانه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد بسبب الهجوم الذي تعرض له خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات "حربي" والذي يؤكد أن لديه أموال مع اللاعب منذ انتقاله من صفوف النصر إلى الأهلي العام الماضي.

وأكد حمدي في تصريحات خاصة اليوم لـ"الفجر الرياضي"، أنه كان يعطف على حربي وأعوانه، ولم يتوقع منه ما حدث بعدما وقف بجانبه في كثير من المواقف".

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وتابع عمار: "عندما دخلت النادي لأول مرة، قررت منحه 10 ألاف جنيها من عقدي، رغم تحذيرات كابتن محمد فضل مدير التعاقدات وقتها من التعامل مع هذه الشخصيات".

واختتم: "لم أتوقع كل هذا، لقد رفضت نصيحة كابتن فضل وتعاملت مع الله بإعتبار هؤلاء أشد احتياجا للأموال، ولكنتي نادم على الوقوف بجانبهم".