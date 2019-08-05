رياضة | برشلونة يتخلى عن نجمه من أجل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلى عن نجمه من أجل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان قريب جداً من الرحيل عن صفوف فريقه هذا الصيف وتحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة.

وقالت صحيفة سبورت في تقريرها اليوم، أن نيمار بات أقرب إلى برشلونة، ولكن المفاوضات تجري على الطريق الصحيح ومن الممكن أن يصل الطرفين لاتفاق الأسبوع المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي سيأتي عن طريق الإعارة مع خيار الشراء، و“راكيتيتش” قد يكون ضمن الصفقة، ونيمار يرى بأنه سيكون في برشلونة الموسم المقبل، كذلك الإدارة مُتفائلة بحسم الصفقة.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

وكان نيمار قد دخل في صدام مع الإدارة الباريسية بعدما أبدى رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف.