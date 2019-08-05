رئيس فيفا يهنئ الأهلي بالحصول على بطولة الدوري المصري

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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو

تلقي النادي الأهلي خطاب تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري المصري لموسم 2018ـــ 2019.

ووجه إنفانتينو التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين على ما حققوه من إنجاز بالاحتفاظ بلقب الدوري المصري للموسم الرابع على التوالي.

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وخص رئيس الاتحاد الدولي، مجلس إدارة النادي الأهلي بالتهنئة والشكر على دوره في نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز قيمة اللعبة التي توحد كل شعوب العالم.

وقال إنفانتينو في خطابه حسب بيان رسمي من الأهلي المصري اليوم الاثنين "سعدت بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري 2019-2018، ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع لبطولة الدوري على التوالي، وهذا ـ بلا شك ـ نتيجة مجهود وعمل شاق، وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الإنجاز العظيم .. أكون شاكرا بتوصيل تهانينا للاعبين والمدير الفني والإدارة والجهاز الفني والطبي بأكمله، بالإضافة إلى جماهير النادي، وبالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي انتهز هذه الفرصة لأشكر النادي الأهلي واتحادكم على نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا جميعا".