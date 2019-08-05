في لقاء الذهاب.. النصر يفرط بالفوز أمام الوحدة الإماراتي

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365

تعادل فريق النصر السعودي أمام نظيره الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، وذلك في لقاء جمعهما على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن مباريات ذهاب دوري أبطال آسيا دور الـ16.

انطلق الشوط الأول وشهد مع بداياته ضغطًا عاليًا لصالح النصر على مرمى الوحدة الإماراتي، و استثمر النصر ضغطه بتكتيك عالي نتج عنه هدف لصالح النصر في الدقيقة الـ17 بعد عرضية رائعة من سلطان الغنام ليضرب الكره برأسه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

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واصل النصر ضغطه على الفريق الإماراتي في أغلب فترات الشوط الأول، استمر الشوط الأول على ماهو عليه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط.

انطلق الشوط الثاني وشهد في بداياته مواصلة الضغط لصالح النصر، وفي الدقيقة الـ52 حصلت أخطاء دفاعية نصراوية وتقدم الحارس النصراوي جونز لمحاولة إبعاد الخطورة الإماراتية ولكن ليوناردو قام بمراوغة الحارس لينطلق ويسجل هدف التعادل لصالح أصحاب السعادة.

استمر الضغط النصراوي مع خطورة وحداوية في أغلب فترات الشوط الثاني ولكن الفريقين لم يتعاملون بالشكل المناسب مع الفرص التي أتيحت لهما لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، وسيلعب الفريقين لقاء الإياب يوم الاثنين القادم الـ12 من شهر أغسطس الجاري على ملعب آل نهيان بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي.