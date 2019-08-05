شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوناجم يكملان مسلسل الغزو المغربى للدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمر غزو لاعبى الشمال الإفريقى للدورى المصرى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وبالأخص نجوم الكرة التونسية والمغربية، وأسهم فى زيادة هذا الغزو، قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بإمكان قيد لاعب منهم فى كل فريق كلاعب محلى، وليس أجنبيا، بخلاف الموافقة على 5 أجانب بصفوف كل فريق بدايةً من الموسم الجديد.

وعلى مدار تاريخ الدورى المصرى، لم يشهد عدد كبير من لاعبى دول المغرب العربى، سوى البعض الذين يعدون على أصابع اليدين، فى مقدمتهم التونسى أنيس بوجلبان لاعب وسط الأهلى، ومواطناه يامن بن ذكرى ووسام العابدى لاعبا فريق الزمالك، والمغربى عبدالسلام بن جلون، لاعب الإسماعيلى، ومواطنه حارس الدراويش عبدالقادر البرازى، وأيضا المغربى عمر النجدى، نجم هجوم مصر للمقاصة، لكن الأمر اختلف كليا خلال المواسم الأخيرة من عمر المسابقة والتى شهدت توافدا غير عادى من نجوم تونس والمغرب على وجه الخصوص فى صفوف قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

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وشهد موسم 2016- 2017 انتقال الدولى التونسى على معلول لصفوف الأهلى قادما من فريق الصفاقسى، وهو الموسم ذاته الذى شهد احتراف مواطنه سيف الدين الجزيرى بصفوف فريق طنطا قبل اللعب للمقاولون العرب فى الموسم الماضى.

وفى الموسم قبل الماضى 2017- 2018 شهد توافد المغربى وليد أزارو لاعب الدفاع الحسنى الجديدى إلى صفوف الأهلى لقيادة خط هجومه، ونجح اللاعب فى ذلك الموسم يتحقيق لقب هداف الدورى الممتاز بـ18 هدفا كان لهم أثر كبير فى حسم المارد الأحمر للدرع، بالتزامن مع ظفر الزمالك بخدمات الدولى التونسى حمدى النقاز لشغل مركز الظهير الأيمن، وفى الموسم الماضى، انضم الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب لصفوف فريق نادى الزمالك بالإضافة إلى الدولى التونسى فرجانى ساسى، صاحب المستويات الفنية المميزة، ليستمر توافد لاعبى المغرب العربى على قطبى الكرة المصرية.

ومع بداية موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قام مجلس إدارة نادى الزمالك بإبرام صفقتين من العيار الثقيل، من خلال الحصول على توقيع ثنائى الوداد البيضاوى المغربى السابق، أشرف بن شرقى بعد رحلة احترافية، خاضها مع الهلال السعودى، والجناح اليسارى محمد أوناجم.