معلول: مونديال 2018 أصعب موقف في مسيرتي

قال الدولي التونسي علي معلول، لاعب الأهلي المصري، اليوم الاثنين، إن ظهوره بمستوى ضعيف مع منتخب بلاده في مونديال 2018، من أصعب المواقف التي مر بها في حياته الكروية ككل.

وأوضح معلول، في تصريحات مصورة للحساب الرسمي للأهلي على "تويتر": "وضعت لنفسي طموحات كبيرة في كأس العالم الأخيرة، لكن لم أقدم ما يليق باسم منتخب تونس واسمي، لكن هذا هو القدر والحمد لله".

وحول المباريات الأهم له مع الأهلي، قال: "مباريات كثيرة للغاية، لكن في هذا الموسم كانت أهم مباراتين أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش".

وأشار معلول إلى أن مدينة صفاقس، هي المكان المفضل بالنسبة له، ومقصده الأبرز خلال الإجازات.

وشارك الظهير الأيسر مع تونس، في نهائيات كأس العالم 2018، لكنه لم يظهر بكامل مستواه المعهود، فيما غاب عن منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر مؤخرا، بسبب خلاف مع المدير الفني آلان جيريس.