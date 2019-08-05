إسماعيل بن ناصر: لا يمكن رفض ميلان

عبر الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الجديد، عن سعادته بالانضمام لصفوف الروسونيري، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بن ناصر وقع مع ميلان على عقد مدته 5 أعوام ينتهي في صيف 2024، وأشارت تقارير إلى أنه انتقل إلى الروسونيري مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو كمتغيرات.

وقال بن ناصر خلال تصريحاته لقناة ميلان الرسمية: "أنا سعيد جدا لكوني أصبحت جزءا من هذا النادي العريق، وأنا متحمس ويشرفني التواجد هنا".

وأضاف: "حين يتصل بك ميلان، لا يمكنك أن تقول لا".

Advertisements

وتابع: "كأس الأمم الإفريقية؟ لم أتوقع تألقي في البطولة، لكنني سعيد للغاية لأنني ساعدت منتخب بلادي على تحقيق اللقب".

واختتم: "يحيا ميلان، ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ في اللعب مع الفريق".

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا، التي أقيمت مؤخرا في مصر، ونال لقبها منتخب الجزائر على حساب السنغال.