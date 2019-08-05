نجم موناكو يلامس البريميرليج

أصبح إيفرتون الإنجليزي على وشك تدعيم صفوفه، هذا الصيف، بالتعاقد مع أحد نجوم موناكو.

فقد ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن إيفرتون بصدد استعارة جبريل سيديبيه ظهير أيمن موناكو، لموسم واحد، مقابل 2.5 مليون يورو، مع وجود بند لإمكانية شرائه نهائيا مقابل 14 مليونا.

وأضافت أن (التوفيز) اقتربوا من الفوز بصفقة ظهير موناكو ومنتخب فرنسا، متفوقين على وستهام يونايتد وكريستال بالاس.

Advertisements

ويلعب سيديبيه (27 عاما) مع موناكو منذ صيف 2016، وساهم في فوز الفريق بالدوري الفرنسي، والتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، في أول موسم مع نادي الإمارة.

وفي سياق متصل، تخطط إدارة موناكو لتدعيم الجبهة اليمنى، عبر ضم روبن أجويلار لاعب مونبلييه، الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف 2022.

وأشارت "ليكيب" إلى أنه في حال انضمام أجويلار لصفوف موناكو، سيلحق بزميله السابق في مونبلييه، حارس المرمى بنجامين لاكومت.