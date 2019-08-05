برايتون يعزز هجومه بعنصر فرنسي

أعلن برايتون الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده مع المهاجم الفرنسي نيل موباي من صفوف برنتفورد. وانضم موباي، 22 عاما، إلى برايتون بعقد يمتد لأربعة أعوام دون الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار). وقال جيراهام بوتر مدرب برايتون "نيل مهاجم موهوب، يمتلك القوة والسرعة والقدرة التهديفية". وأضاف "سيضيف أبعادا إضافية لخياراتنا الهجومية، وسعداء باتمام التعاقد معه". وسجل موباي 41 هدفا خلال 95 مباراة مع برنتفورد في الموسمين الماضيين.

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