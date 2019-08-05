ساني على أعتاب بايرن ميونخ بصفقة قياسية

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن اقتراب الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإنه بعد 3 سنوات في صفوف مانشستر سيتي، سينضم ساني إلى بايرن ميونخ في صفقة بقيمة 110 مللايين يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني.

وأضافت الصحيفة: "ساني سيوقع على عقود مع بايرن لمدة 5 سنوات، وبراتب سنوي بقيمة 18 مليون يورو، ليتخطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتقاضى 16 مليون يورو".

وسيتخطى ساني لوكاس هيرنانديز المنضم مؤخرًا لبايرن ميونخ قادمًا من أتلتيكو مدريد في صفقة بقيمة 80 مليون يورو، قبل 3 أشهر ليكون الألماني هو الصفقة الأغلى في تاريخ البافاري.



ويرتبط ساني بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2021، ومنذ أسابيع يتفاوض مع بايرن ميونخ وطالب اللاعب بالحصول على فترة للتفكير خلال إجازته، قبل الموافقة مؤخرًا، بينما توصل الناديان لاتفاق قبل عدة أسابيع، رغم محاولات بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز الإبقاء عليه.

وشارك ساني في مواجهة ليفربول أمس الأحد بالدرع الخيرية، لكنه تعرض للإصابة وغادر أرض الملعب، قبل أن يتوج السيتيزنز باللقب.