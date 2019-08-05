بالوتيلي مطلوب في الدوري البرازيلي

أكد رودولفو لانديم، رئيس نادي فلامنجو البرازيلي اهتمامه بالتعاقد مع ماريو بالوتيلي، مهاجم أولمبيك مارسيليا السابق.

وقال رودولفو في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "بالوتيلي لاعب رائع، لقد تواصلنا معه بالفعل عندما ذهب نائب رئيس النادي والمدير الرياضي لأوروبا، وقد بدا اللاعب مهتما بفكرة الانضمام إلى فلامنجو".

وأضاف رودولفو: "بلا شك، بالوتيلي مهاجم مميز، نعلم أنه لاعب حر في سوق الانتقالات الصيفية، ولكن لم يحدث أي جديد في التفاوض معه، والموقف لم يتغير منذ التواصل مع اللاعب الإيطالي".

وبقي ماريو بالوتيلي 28 عاما لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع نادي أولمبيك مارسيليا، الذي انضم إلى صفوفه في يناير/ كانون الثاني الماضي بعدما أنهى تعاقده مع نادي نيس.

وسجل بالوتيلي 8 أهداف في 15 مباراة بقميص مارسيليا في الدور الثاني من الدوري الفرنسي.