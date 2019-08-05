شكرا لقرائتكم طارق قنديل: مجلس الأهلى اجتمع 45 مرة منذا بداية تولى المسؤلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ان خطة تجديد مدرج التتش كانت من العهد الماضى.
وأكد قنديل خلال لقائة على برنامج "الأهلي الليلة" في قناة الأهلي، أن خطة تطوير مدرجات التتش كانت بدأت فى عهد حسن حمدى رئيس المجلس قبل السابق للأهلى.
واضح طارق قنديل ان مجلس الأهلى اجتمع 45 مرة منذا بداية تولى المسؤلية فى السنة الماضية لتطوير الملف الرياضى و بعض الفروع.
يضم المبنى الجديد صالة جيم وقاعة للمحاضرات وغرفة تغيير الملابس وجاكوزى وسأونا وأجهزة التأهيل ومكاتب ادارية الجهازين ألفنى والإداري.
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