شكرا لقرائتكم إمام عاشور ينتظم في تدريبات الزمالك استعداد لمواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادى، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

وحرص أيمن عبد العزيز مدرب الفريق على الحديث مع اللاعب فور دخوله الملعب، وهنأه على الانضمام للفارس الأبيض، كما وجه له بعض التعليمات والنصائح متمنياً له التوفيق.

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كما طالب عبد العزيز اللاعب ببذل أقصى ما لديه والظهور بشكل طيب، وقام طارق يحيى المدير الفنى ولاعبو الزمالك بتهنئة اللاعب خلال الاجتماع.

وكان الزمالك نجح فى الحصول على خدمات إمام عاشور، صانع ألعاب غزل المحلة، بشكل رسمى، أمس الأحد، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامى بالفريق الأبيض.

وجاء توقيع إمام عاشور للزمالك ليكون الصفقة رقم 11 لقلعة ميت عقبة بعد ضم 8 لاعبين جدد هم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض.