شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يكشف عن الفريق المعاون له اف سي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة نبيه المدير الفني الجديد لنادي اف سي مصر، عن الجهاز المعاون له وضم كلا من محمد صبري مدرب عام وأحمد عبد المقصود مدرب و وليد ابراهيم مدرب حراس مرمي. Advertisements وتولي أسامه نبيه مسئولية تدريب نادي اف سي مصر خلفا لمحمد صلاح الذي تقدم باستقالة موخرا اعتراضا علي ضعف الصفقات التي يبرمها مسئولو النادي. ويحصل فريق اف سي مصر علي راحة سلبية ثم يعاود التدريبات عقب عيد الاضحي استعدادا للدورى الجديد.

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