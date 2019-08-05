شكرا لقرائتكم طارق قنديل: جماهير الأهلى لا ترضى إلا بالمركز الأول فى كل الألعاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إن تم تشكيل لجنتين خاصتين لنشاط الرياضى. وأكد قنديل خلال لقائه على برنامج "الأهلى الليلة" فى قناة الأهلى، أن المجلس الحالى شكل لجنتين خاصتين لأول مرة من أجل تطوير النشاط الرياضى. كما قال طارق قنديل أن جماهير الأهلى لا ترضى سوى بالمركز الأول فى كل الألعاب ولا ترضى بالمركز الثانى وهذا ما تم تحقيقه فى الدورى المصرى، مؤكدا أن مجلس الأهلى عمل على تنمية موارد صندوق العاملين بالنادى.

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