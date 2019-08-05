شكرا لقرائتكم انتخابات تكميلية للزمالك فى سبتمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة نادى الزمالك عبر إذاعة النادى الداخلية، إقامة انتخابات تكميلية فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل استكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة قلعة ميت عقبة.
وجاء بيان إدارة نادى الزمالك عبر إذاعة النادى الداخلية إنه سيكون هناك على مدار أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر عقد لجمعية النادى العمومية من أجل اعتماد الميزانية وإقامة انتخابات تكميلية.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن فى وقت سابق عن دعوته خلال الفترة المقبلة لإقامة انتخابات تكميلية لمجلس إدارة القلعة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات تكميلية للزمالك فى سبتمبر المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.