انتخابات تكميلية للزمالك فى سبتمبر المقبل...

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جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة نادى الزمالك عبر إذاعة النادى الداخلية، إقامة انتخابات تكميلية فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل استكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة قلعة ميت عقبة.

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وجاء بيان إدارة نادى الزمالك عبر إذاعة النادى الداخلية إنه سيكون هناك على مدار أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر عقد لجمعية النادى العمومية من أجل اعتماد الميزانية وإقامة انتخابات تكميلية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن فى وقت سابق عن دعوته خلال الفترة المقبلة لإقامة انتخابات تكميلية لمجلس إدارة القلعة البيضاء.