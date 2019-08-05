شكرا لقرائتكم الاسماعيلى ينعى نجمه السابق حمادة ادر بطل كمال الأجسام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر النادي الاسماعيلى اليوم الاثنين، بيانا نعى فيه نجمه السابق حمادة ادر بطل كمال الأجسام. Advertisements وقال الإسماعيلى في بيانه: "يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازي لوفاة اللاعب حمادة أدر نجم النادى فى كمال الأجسام والقوة البدنية والذى رحل عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة". ويتمنى مجلس إدارة نادى الإسماعيلى وكافة العاملين بقطاعاته المختلفة الرحمة للراحل وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلى ينعى نجمه السابق حمادة ادر بطل كمال الأجسام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.