شكرا لقرائتكم وفد من "فيفا" يصل القاهرة لمقابلة مسئولى الرياضة المصرية.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى القاهرة عصر اليوم، لمقابلة مسئولى الرياضة المصرية لمناقشة ملف إدارة اتحاد الكرة عقب استقالة المجلس السابق.
وضم الوفد مديري إدارات التطوير والحوكمة ومكافحة الفساد، وبدأ الوفد سلسلة اجتماعاته بمسئولى الرياضة المصرية، كما سيقوم بمعاينة مشروع الهدف الذي يشهد عمليات تطوير واسعة بعد الحصول علي مبلغ كبير من الفيفا كنوع من الدعم.
ويرفع وفد الفيفا عقب انتهاء الزيارة تقارير الي الاتحاد الدولي عن الأوضاع في مصر عقب الاستقالة ، علي ان يحسم الاتحاد الدولي موقف اللجنة المؤقتة بناء علي هذه التقارير، وإن اتجاه الأقرب هو الموافقة على تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.
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