شكرا لقرائتكم شيكابالا خارج حسابات الزمالك فى افتتاح دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لنادى الزمالك عدم الاعتماد على محمود عبد الرازق "شيكابالا"، فى افتتاح مشوار الفريق الأبيض فى الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا.

وعاد شيكابالا للقلعة البيضاء بناء على قرار مرتضى منصور رئيس النادى، والذى أكد أن عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته لفريق أبولون سميرنى اليونانى بنهاية الموسم الحالى، جاءت بناء على الوعد الذى حصل عليه الفهد الأسمر بختام مشواره الكروى فى الزمالك.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.